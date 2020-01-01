توكنوميكس Marie Rose AI (MARIE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Marie Rose AI (MARIE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Marie Rose AI (MARIE) Marie Rose AI was made in fandom of Marie Rose, a playable character introduced in Dead or Alive 5 Ultimate. Marie Rose is a a Swedish fighter who serves as Helena Douglas's personal servant at DOATEC, she employs systema (Russian martial arts) as her fighting style. Despite her diminutive stature and youthful appearance, she's a highly skilled combatant who uses her opponents' strength against them through quick movements and technical throws. Her personality combines playfulness with professional dedication to her duties, and she's formed friendships with other fighters like Honoka while participating in the DOA tournaments to prove her combat abilities. الموقع الرسمي: https://vvaifu.fun/character/673924589257ff5b86d40874 اشتر MARIE الآن!

توكنوميكس Marie Rose AI (MARIE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Marie Rose AI (MARIE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 24.12K $ 24.12K $ 24.12K إجمالي العرض: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M العرض المتداول: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 24.12K $ 24.12K $ 24.12K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00466177 $ 0.00466177 $ 0.00466177 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Marie Rose AI (MARIE)

توكنوميكس Marie Rose AI (MARIE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Marie Rose AI (MARIE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MARIE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MARIE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MARIE، استكشف السعر المباشر لتوكن MARIE!

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