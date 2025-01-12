سعر Marie Rose AI (MARIE)
سعر Marie Rose AI (MARIE) المباشر لليوم هو USD 0.00007143. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 71.65K. يتم تحديث سعر MARIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Marie Rose AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.33K
- تغيير سعر Marie Rose AI خلال اليوم هو -7.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.90M
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خلال اليوم، كان سعر Marie Rose AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Marie Rose AI مقابل USD هو $ +0.0000200378 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Marie Rose AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Marie Rose AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.42%
|30 يوم
|$ +0.0000200378
|+28.05%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Marie Rose AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.93%
-7.42%
-79.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Marie Rose AI was made in fandom of Marie Rose, a playable character introduced in Dead or Alive 5 Ultimate. Marie Rose is a a Swedish fighter who serves as Helena Douglas's personal servant at DOATEC, she employs systema (Russian martial arts) as her fighting style. Despite her diminutive stature and youthful appearance, she's a highly skilled combatant who uses her opponents' strength against them through quick movements and technical throws. Her personality combines playfulness with professional dedication to her duties, and she's formed friendships with other fighters like Honoka while participating in the DOA tournaments to prove her combat abilities.
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