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سعر Marie Rose AI (MARIE) المباشر لليوم هو USD 0.00007143 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 71.65K . يتم تحديث سعر MARIE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Marie Rose AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.33K - تغيير سعر Marie Rose AI خلال اليوم هو -7.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.90M

أداء سعر Marie Rose AI (MARIE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Marie Rose AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Marie Rose AI مقابل USD هو $ +0.0000200378 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Marie Rose AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Marie Rose AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.42% 30 يوم $ +0.0000200378 +28.05% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Marie Rose AI (MARIE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Marie Rose AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00007073$ 0.00007073 $ 0.00007073 24 ساعة مرتفع $ 0.00007931$ 0.00007931 $ 0.00007931 عالية طوال الوقت $ 0.00466177$ 0.00466177 $ 0.00466177 تغير السعر (1 ساعة) +0.93% تغير السعر (1يوم) -7.42% تغير السعر (7 أيام) -79.17%

معلومات سوق Marie Rose AI (MARIE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: