سعر MarhabaDeFi (MRHB)
سعر MarhabaDeFi (MRHB) المباشر لليوم هو USD 0.00470341. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MRHB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MarhabaDeFi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.40K
- تغيير سعر MarhabaDeFi خلال اليوم هو +5.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MarhabaDeFi مقابل USD هو $ +0.00023778 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MarhabaDeFi مقابل USD هو $ -0.0001310976 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MarhabaDeFi مقابل USD هو $ +0.0041051061 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MarhabaDeFi مقابل USD هو $ +0.0023973441851860273 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00023778
|+5.32%
|30 يوم
|$ -0.0001310976
|-2.78%
|60 يوم
|$ +0.0041051061
|+87.28%
|90 يوم
|$ +0.0023973441851860273
|+103.96%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MarhabaDeFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
+5.32%
+4.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MarhabaDeFi is an all-in-one solution that is filling a major gap in the Crypto world. Marhaba is building a unique ecosystem of [shariah-compliant/faith-based/ethical] crypto-financial solutions to the market. This is being done by bringing multiple ethical products, usually isolated, together in one single coherent ecosystem. While inclusive of all faiths - Marhaba is focussed on the Islamic Finance liquidity pool which is currently over $3 trillion in size, growing, and serves over 1,000,000 people globally. The majority of whom are excluded from Crypto and Defi markets due to faith, complexity, and product fragmentation. Therefore Marhaba is the “first-mover” in this enormous space and takes pride in being a truly “inclusive” DeFi Platform.
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