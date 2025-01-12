سعر Margaritis (MARGA)
سعر Margaritis (MARGA) المباشر لليوم هو USD 0.897809. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MARGA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Margaritis الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 155.04
- تغيير سعر Margaritis خلال اليوم هو +0.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Margaritis مقابل USD هو $ +0.00152897 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Margaritis مقابل USD هو $ -0.2313101640 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Margaritis مقابل USD هو $ -0.0695011005 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Margaritis مقابل USD هو $ -0.1758187598143957 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00152897
|+0.17%
|30 يوم
|$ -0.2313101640
|-25.76%
|60 يوم
|$ -0.0695011005
|-7.74%
|90 يوم
|$ -0.1758187598143957
|-16.37%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Margaritis: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
+0.17%
-7.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Margaritis (MARGA) is a token created on The Open Network (TON) blockchain. The name of the token comes from the Greek word μαργαριτης, which translates into English as “pearl”. MARGA is a utility token for the NFT Web3TON project. The token is a pass to participate in the *event for *collection holders, and can also be exchanged for additional services provided to members of our community. MARGA tokens can either be obtained through Airdrop, which takes place every 2 weeks for NFT Web3TON holders, or purchased on the DEX exchange dedust.io *Holders are TON wallet addresses that own at least one NFT in the Web3TON collection. NFTs must not be offered for sale on the secondary market on any of the available NFT marketplaces. *Event – all details are available exclusively to NFT Web3TON holders in the Holders' private chat.
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