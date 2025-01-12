سعر Mare Finance (MARE)
سعر Mare Finance (MARE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.25K. يتم تحديث سعر MARE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mare Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.04
- تغيير سعر Mare Finance خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 62.49M
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خلال اليوم، كان سعر Mare Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mare Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mare Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mare Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-33.89%
|60 يوم
|$ 0
|-13.69%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mare Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-9.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mare Finance is a decentralized lending protocol for individuals, institutions and protocols to access financial services. It is a permissionless, open source protocol serving users on Kava. Users can deposit their assets, use them as collateral and borrow against them.
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