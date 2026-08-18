سعر MARA xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع MARA xStock (MARAX) اليوم هو $ 9.59، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MARAX الحالي إلى USD هو $ 9.59 لكل MARAX.

يحتل MARA xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 184,250، مع عرض متداول قدره 19.21K MARAX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MARAX بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 15.31، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 8.61.

على المدى القصير، تحرك MARAX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.33% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 7.12.

معلومات سوق MARA xStock (MARAX)

القيمة السوقية $ 184.25K$ 184.25K $ 184.25K الحجم (24 ساعة) $ 7.12$ 7.12 $ 7.12 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 84.16M$ 84.16M $ 84.16M إمداد دورة التداول 19.21K 19.21K 19.21K إجمالي العرض 8,776,459.886319838 8,776,459.886319838 8,776,459.886319838

القيمة السوقية الحالية لـ MARA xStock هي $ 184.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 7.12. العرض المتداول لـ MARAX يبلغ 19.21K، مع إجمالي عرض 8776459.886319838. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 84.16M.