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سعر MAR3 AI (MAR3) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MAR3 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MAR3 AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 62.45K - تغيير سعر MAR3 AI خلال اليوم هو +13.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر MAR3 AI (MAR3) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MAR3 AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MAR3 AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MAR3 AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MAR3 AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +13.60% 30 يوم $ 0 -56.33% 60 يوم $ 0 -75.08% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MAR3 AI (MAR3)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MAR3 AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02121418$ 0.02121418 $ 0.02121418 تغير السعر (1 ساعة) +4.39% تغير السعر (1يوم) +13.60% تغير السعر (7 أيام) +15.61%

معلومات سوق MAR3 AI (MAR3)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: