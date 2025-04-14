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سعر Mapped USDT (USDT) المباشر لليوم هو USD 0.99976 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر USDT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mapped USDT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Mapped USDT خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Mapped USDT (USDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mapped USDT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mapped USDT مقابل USD هو $ -0.0002850315 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mapped USDT مقابل USD هو $ -0.0003305206 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mapped USDT مقابل USD هو $ +0.0092586064447106 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0002850315 -0.02% 60 يوم $ -0.0003305206 -0.03% 90 يوم $ +0.0092586064447106 +0.93%

تحليل سعر Mapped USDT (USDT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mapped USDT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.999602$ 0.999602 $ 0.999602 24 ساعة مرتفع $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 عالية طوال الوقت $ 1.26$ 1.26 $ 1.26 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +0.05%

معلومات سوق Mapped USDT (USDT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: