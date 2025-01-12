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سعر Map Protocol Staked MAPO (STMAPO) المباشر لليوم هو USD 0.00788157 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STMAPO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Map Protocol Staked MAPO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 167.55 - تغيير سعر Map Protocol Staked MAPO خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Map Protocol Staked MAPO (STMAPO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Map Protocol Staked MAPO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Map Protocol Staked MAPO مقابل USD هو $ 0.0000000000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Map Protocol Staked MAPO مقابل USD هو $ -0.0001422174 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Map Protocol Staked MAPO مقابل USD هو $ -0.00094079420940864 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0.0000000000 0.00% 60 يوم $ -0.0001422174 -1.80% 90 يوم $ -0.00094079420940864 -10.66%

تحليل سعر Map Protocol Staked MAPO (STMAPO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Map Protocol Staked MAPO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01087453$ 0.01087453 $ 0.01087453 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Map Protocol Staked MAPO (STMAPO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: