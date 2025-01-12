سعر Map Protocol Staked MAPO (STMAPO)
سعر Map Protocol Staked MAPO (STMAPO) المباشر لليوم هو USD 0.00788157. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STMAPO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Map Protocol Staked MAPO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 167.55
- تغيير سعر Map Protocol Staked MAPO خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Map Protocol Staked MAPO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Map Protocol Staked MAPO مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Map Protocol Staked MAPO مقابل USD هو $ -0.0001422174 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Map Protocol Staked MAPO مقابل USD هو $ -0.00094079420940864 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 يوم
|$ -0.0001422174
|-1.80%
|90 يوم
|$ -0.00094079420940864
|-10.66%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Map Protocol Staked MAPO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
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€0.0076451229
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RM0.0353882493
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₺0.279007578
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₽0.8010039591
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₹0.6791548869
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Rp129.2060449008
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₱0.46501263
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￡E.0.398019285
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R$0.0482352084
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₦12.2765698791
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₸4.1789660454
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฿0.2733328476
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