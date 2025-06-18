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سعر Manyu the Shiba Inu (MANYU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 67.12K . يتم تحديث سعر MANYU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Manyu the Shiba Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Manyu the Shiba Inu خلال اليوم هو -32.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Manyu the Shiba Inu (MANYU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Manyu the Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Manyu the Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Manyu the Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Manyu the Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -32.14% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Manyu the Shiba Inu (MANYU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Manyu the Shiba Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +12.95% تغير السعر (1يوم) -32.14% تغير السعر (7 أيام) -51.69%

معلومات سوق Manyu the Shiba Inu (MANYU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: