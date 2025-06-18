سعر Manyu the Shiba Inu (MANYU)
سعر Manyu the Shiba Inu (MANYU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 67.12K. يتم تحديث سعر MANYU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Manyu the Shiba Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Manyu the Shiba Inu خلال اليوم هو -32.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Manyu the Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Manyu the Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Manyu the Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Manyu the Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-32.14%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Manyu the Shiba Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+12.95%
-32.14%
-51.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Manyu The Shiba Inu is a unique memecoin created to honor the endless joy and loyalty of Shiba Inu dogs—one of the world’s most beloved and charismatic canine companions. The project blends the spirit of the memecoin community with cutting-edge blockchain technology, enabling anyone to participate in this fun and vibrant adventure while building a strong community centered around love for dogs, humor, and innovation. The project draws its inspiration from Manyu—a famous Shiba Inu who has captivated thousands of fans on social media with his charm, playfulness, and heartwarming personality. Manyu The Shiba Inu is more than just a cryptocurrency; it’s a tribute and celebration of this beloved dog who has become an icon in internet meme culture.
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