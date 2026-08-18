سعر MANTRA USD اليوم

السعر المباشر لمشروع MANTRA USD (MANTRAUSD) اليوم هو $ 0,999539، مع تغير بنسبة 0,24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MANTRAUSD الحالي إلى USD هو $ 0,999539 لكل MANTRAUSD.

يحتل MANTRA USD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 349.877، مع عرض متداول قدره 350,03K MANTRAUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MANTRAUSD بين $ 0,992932 (أدنى) و$ 1,008 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1,11، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,918503.

على المدى القصير، تحرك MANTRAUSD بمقدار +0,02% خلال الساعة الماضية و+0,35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 7,29K.

معلومات سوق MANTRA USD (MANTRAUSD)

القيمة السوقية $ 349,88K$ 349,88K $ 349,88K الحجم (24 ساعة) $ 7,29K$ 7,29K $ 7,29K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 349,88K$ 349,88K $ 349,88K إمداد دورة التداول 350,03K 350,03K 350,03K إجمالي العرض 350.031,443616 350.031,443616 350.031,443616

القيمة السوقية الحالية لـ MANTRA USD هي $ 349,88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 7,29K. العرض المتداول لـ MANTRAUSD يبلغ 350,03K، مع إجمالي عرض 350031.443616. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 349,88K.