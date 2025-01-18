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سعر Mantle USD (MUSD) المباشر لليوم هو USD 0.978612 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mantle USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.01 - تغيير سعر Mantle USD خلال اليوم هو +0.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Mantle USD (MUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mantle USD مقابل USD هو $ +0.00389918 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mantle USD مقابل USD هو $ -0.0188312349 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mantle USD مقابل USD هو $ -0.0188711623 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mantle USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00389918 +0.40% 30 يوم $ -0.0188312349 -1.92% 60 يوم $ -0.0188711623 -1.92% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mantle USD (MUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mantle USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.971593$ 0.971593 $ 0.971593 24 ساعة مرتفع $ 0.986423$ 0.986423 $ 0.986423 عالية طوال الوقت $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) +0.40% تغير السعر (7 أيام) -1.71%

معلومات سوق Mantle USD (MUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: