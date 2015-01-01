توكنوميكس Mantle Restaked ETH (CMETH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Mantle Restaked ETH (CMETH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Mantle Restaked ETH (CMETH) Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards. Since the inception of mETH Protocol, Mantle's mission has been to deliver the most user-friendly and rewarding $mETH experience. Thanks to ecosystem-wide adoption, $mETH users are able to trade on Mantle DEXs, earn yield by providing liquidity to $mETH liquidity pools, and generate yield within decentralized money markets. With $mETH's increasing adoption and composability within Mantle Ecosystem dApps, the protocol now ranks as the fourth largest ETH LSP by TVL. The introduction of $cmETH, a permissionless, composable liquid restaking token that unlocks restaking opportunities on Mantle, and $COOK, the protocol's upcoming governance token, mETH Protocol enters its next phase with further enhanced offerings. Through these features, mETH Protocol provides its users with capital efficiency, convenience, and a wide range of yield-bearing opportunities within Mantle Ecosystem dApps, all in a design that has been created to maximize security with non-custodial core smart contracts and off-chain services that enforce sanity bounds and risk limits. الموقع الرسمي: https://www.mantle.xyz/meth الوثيقة البيضاء: https://docs.mantle.xyz/meth اشتر CMETH الآن!

توكنوميكس Mantle Restaked ETH (CMETH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Mantle Restaked ETH (CMETH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 779.77M $ 779.77M $ 779.77M إجمالي العرض: $ 196.34K $ 196.34K $ 196.34K العرض المتداول: $ 196.34K $ 196.34K $ 196.34K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 779.77M $ 779.77M $ 779.77M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4,298.87 $ 4,298.87 $ 4,298.87 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1,480.7 $ 1,480.7 $ 1,480.7 السعر الحالي: $ 3,971.48 $ 3,971.48 $ 3,971.48 معرفة المزيد عن سعر Mantle Restaked ETH (CMETH)

توكنوميكس Mantle Restaked ETH (CMETH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Mantle Restaked ETH (CMETH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CMETH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CMETH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CMETH، استكشف السعر المباشر لتوكن CMETH!

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