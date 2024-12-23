سعر Mantle Restaked ETH (CMETH)
سعر Mantle Restaked ETH (CMETH) المباشر لليوم هو USD 3,469.67. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 611.79M. يتم تحديث سعر CMETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mantle Restaked ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.43M
- تغيير سعر Mantle Restaked ETH خلال اليوم هو -1.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 176.25K
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خلال اليوم، كان سعر Mantle Restaked ETH مقابل USD هو $ -38.940838081233 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mantle Restaked ETH مقابل USD هو $ +12.3409222560 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mantle Restaked ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mantle Restaked ETH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -38.940838081233
|-1.10%
|30 يوم
|$ +12.3409222560
|+0.36%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mantle Restaked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.95%
-1.10%
-15.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards. Since the inception of mETH Protocol, Mantle's mission has been to deliver the most user-friendly and rewarding $mETH experience. Thanks to ecosystem-wide adoption, $mETH users are able to trade on Mantle DEXs, earn yield by providing liquidity to $mETH liquidity pools, and generate yield within decentralized money markets. With $mETH's increasing adoption and composability within Mantle Ecosystem dApps, the protocol now ranks as the fourth largest ETH LSP by TVL. The introduction of $cmETH, a permissionless, composable liquid restaking token that unlocks restaking opportunities on Mantle, and $COOK, the protocol's upcoming governance token, mETH Protocol enters its next phase with further enhanced offerings. Through these features, mETH Protocol provides its users with capital efficiency, convenience, and a wide range of yield-bearing opportunities within Mantle Ecosystem dApps, all in a design that has been created to maximize security with non-custodial core smart contracts and off-chain services that enforce sanity bounds and risk limits.
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