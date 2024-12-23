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سعر Mantle Restaked ETH (CMETH) المباشر لليوم هو USD 3,469.67 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 611.79M . يتم تحديث سعر CMETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mantle Restaked ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.43M - تغيير سعر Mantle Restaked ETH خلال اليوم هو -1.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 176.25K

أداء سعر Mantle Restaked ETH (CMETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mantle Restaked ETH مقابل USD هو $ -38.940838081233 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mantle Restaked ETH مقابل USD هو $ +12.3409222560 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mantle Restaked ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mantle Restaked ETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -38.940838081233 -1.10% 30 يوم $ +12.3409222560 +0.36% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mantle Restaked ETH (CMETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mantle Restaked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,395.35$ 3,395.35 $ 3,395.35 24 ساعة مرتفع $ 3,577.26$ 3,577.26 $ 3,577.26 عالية طوال الوقت $ 4,298.87$ 4,298.87 $ 4,298.87 تغير السعر (1 ساعة) +0.95% تغير السعر (1يوم) -1.10% تغير السعر (7 أيام) -15.06%

معلومات سوق Mantle Restaked ETH (CMETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: