سعر Mantle Inu (MINU)
سعر Mantle Inu (MINU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MINU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mantle Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 129.30
- تغيير سعر Mantle Inu خلال اليوم هو -1.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Mantle Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mantle Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mantle Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mantle Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.73%
|30 يوم
|$ 0
|-13.72%
|60 يوم
|$ 0
|+53.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mantle Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.04%
-1.73%
-8.36%
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