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سعر Mantle Inu (MINU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MINU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mantle Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 129.30 - تغيير سعر Mantle Inu خلال اليوم هو -1.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Mantle Inu (MINU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mantle Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mantle Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mantle Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mantle Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.73% 30 يوم $ 0 -13.72% 60 يوم $ 0 +53.35% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mantle Inu (MINU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mantle Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01617505$ 0.01617505 $ 0.01617505 تغير السعر (1 ساعة) -2.04% تغير السعر (1يوم) -1.73% تغير السعر (7 أيام) -8.36%

معلومات سوق Mantle Inu (MINU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: