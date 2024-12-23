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سعر MantaDAO (MNTA) المباشر لليوم هو USD 0.154301 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.03M . يتم تحديث سعر MNTA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MantaDAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 112.59K - تغيير سعر MantaDAO خلال اليوم هو -0.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 65.00M

أداء سعر MantaDAO (MNTA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MantaDAO مقابل USD هو $ -0.0007405654392434 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MantaDAO مقابل USD هو $ -0.0129254707 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MantaDAO مقابل USD هو $ +0.0159711564 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MantaDAO مقابل USD هو $ +0.00462768754406163 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0007405654392434 -0.47% 30 يوم $ -0.0129254707 -8.37% 60 يوم $ +0.0159711564 +10.35% 90 يوم $ +0.00462768754406163 +3.09%

تحليل سعر MantaDAO (MNTA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MantaDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.15287$ 0.15287 $ 0.15287 24 ساعة مرتفع $ 0.158603$ 0.158603 $ 0.158603 عالية طوال الوقت $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 تغير السعر (1 ساعة) -0.46% تغير السعر (1يوم) -0.47% تغير السعر (7 أيام) -16.89%

معلومات سوق MantaDAO (MNTA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: