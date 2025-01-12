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سعر Manta mUSD (MUSD) المباشر لليوم هو USD 1.036 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Manta mUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 871.43 - تغيير سعر Manta mUSD خلال اليوم هو +0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Manta mUSD (MUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Manta mUSD مقابل USD هو $ +0.00013717 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Manta mUSD مقابل USD هو $ +0.0064782116 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Manta mUSD مقابل USD هو $ +0.0198945152 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Manta mUSD مقابل USD هو $ +0.0238542240943795 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00013717 +0.01% 30 يوم $ +0.0064782116 +0.63% 60 يوم $ +0.0198945152 +1.92% 90 يوم $ +0.0238542240943795 +2.36%

تحليل سعر Manta mUSD (MUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Manta mUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.034$ 1.034 $ 1.034 24 ساعة مرتفع $ 1.037$ 1.037 $ 1.037 عالية طوال الوقت $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) +0.00%

معلومات سوق Manta mUSD (MUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: