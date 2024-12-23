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سعر Manta mETH (METH) المباشر لليوم هو USD 3,305.34 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 59.45M . يتم تحديث سعر METH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Manta mETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.64K - تغيير سعر Manta mETH خلال اليوم هو -1.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 17.99K

أداء سعر Manta mETH (METH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Manta mETH مقابل USD هو $ -63.804661148853 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Manta mETH مقابل USD هو $ -40.7032788960 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Manta mETH مقابل USD هو $ +1,013.1934724820 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Manta mETH مقابل USD هو $ +654.49855298328 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -63.804661148853 -1.89% 30 يوم $ -40.7032788960 -1.23% 60 يوم $ +1,013.1934724820 +30.65% 90 يوم $ +654.49855298328 +24.69%

تحليل سعر Manta mETH (METH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Manta mETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,249.11$ 3,249.11 $ 3,249.11 24 ساعة مرتفع $ 3,429.9$ 3,429.9 $ 3,429.9 عالية طوال الوقت $ 4,140.94$ 4,140.94 $ 4,140.94 تغير السعر (1 ساعة) -0.69% تغير السعر (1يوم) -1.89% تغير السعر (7 أيام) -17.30%

معلومات سوق Manta mETH (METH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: