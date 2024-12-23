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سعر Manta mETH (METH)

USD

مخطط سعر Manta mETH (METH) المباشر

$3,305.34
$3,305.34$3,305.34
-1.80%(1D)

سعر Manta mETH (METH) لليوم

سعر Manta mETH (METH) المباشر لليوم هو USD 3,305.34. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 59.45M. يتم تحديث سعر METH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Manta mETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.64K
- تغيير سعر Manta mETH خلال اليوم هو -1.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 17.99K

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أداء سعر Manta mETH (METH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Manta mETH مقابل USD هو $ -63.804661148853 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Manta mETH مقابل USD هو $ -40.7032788960 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Manta mETH مقابل USD هو $ +1,013.1934724820 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Manta mETH مقابل USD هو $ +654.49855298328 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -63.804661148853-1.89%
30 يوم$ -40.7032788960-1.23%
60 يوم$ +1,013.1934724820+30.65%
90 يوم$ +654.49855298328+24.69%

تحليل سعر Manta mETH (METH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Manta mETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 3,249.11
$ 3,249.11$ 3,249.11

$ 3,429.9
$ 3,429.9$ 3,429.9

$ 4,140.94
$ 4,140.94$ 4,140.94

-0.69%

-1.89%

-17.30%

معلومات سوق Manta mETH (METH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 59.45M
$ 59.45M$ 59.45M

$ 1.64K
$ 1.64K$ 1.64K

17.99K
17.99K 17.99K

ما هو Manta mETH ( METH )

mETH are a collection of LSTs you receive on Manta Pacific when you deposit your tokens into Manta CeDeFi.

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المصدر Manta mETH (METH)

الموقع الرسمي

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