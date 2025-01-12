سعر Manta mBTC (MBTC)
سعر Manta mBTC (MBTC) المباشر لليوم هو USD 94,318. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Manta mBTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 248.49
- تغيير سعر Manta mBTC خلال اليوم هو +0.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Manta mBTC مقابل USD هو $ +282.83 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Manta mBTC مقابل USD هو $ -6,484.6643176000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Manta mBTC مقابل USD هو $ +7,625.9215494000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Manta mBTC مقابل USD هو $ +27,998.59177584846 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +282.83
|+0.30%
|30 يوم
|$ -6,484.6643176000
|-6.87%
|60 يوم
|$ +7,625.9215494000
|+8.09%
|90 يوم
|$ +27,998.59177584846
|+42.22%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Manta mBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.25%
+0.30%
-5.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
mBTC are a collection of LSTs you receive on Manta Pacific when you deposit your tokens into Manta CeDeFi.
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