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سعر Manta mBTC (MBTC) المباشر لليوم هو USD 94,318 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Manta mBTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 248.49 - تغيير سعر Manta mBTC خلال اليوم هو +0.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Manta mBTC (MBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Manta mBTC مقابل USD هو $ +282.83 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Manta mBTC مقابل USD هو $ -6,484.6643176000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Manta mBTC مقابل USD هو $ +7,625.9215494000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Manta mBTC مقابل USD هو $ +27,998.59177584846 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +282.83 +0.30% 30 يوم $ -6,484.6643176000 -6.87% 60 يوم $ +7,625.9215494000 +8.09% 90 يوم $ +27,998.59177584846 +42.22%

تحليل سعر Manta mBTC (MBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Manta mBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 93,418$ 93,418 $ 93,418 24 ساعة مرتفع $ 95,128$ 95,128 $ 95,128 عالية طوال الوقت $ 108,370$ 108,370 $ 108,370 تغير السعر (1 ساعة) -0.25% تغير السعر (1يوم) +0.30% تغير السعر (7 أيام) -5.98%

معلومات سوق Manta mBTC (MBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: