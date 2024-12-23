سعر Manifold Finance (FOLD)
سعر Manifold Finance (FOLD) المباشر لليوم هو USD 1.94. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.64M. يتم تحديث سعر FOLD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Manifold Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.02K
- تغيير سعر Manifold Finance خلال اليوم هو +2.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.88M
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خلال اليوم، كان سعر Manifold Finance مقابل USD هو $ +0.04751393 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Manifold Finance مقابل USD هو $ +1.3820416440 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Manifold Finance مقابل USD هو $ -0.9963838060 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Manifold Finance مقابل USD هو $ -4.152812908394968 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.04751393
|+2.51%
|30 يوم
|$ +1.3820416440
|+71.24%
|60 يوم
|$ -0.9963838060
|-51.35%
|90 يوم
|$ -4.152812908394968
|-68.15%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Manifold Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
+2.51%
-53.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Manifold Finance provides solutions encompassing the middleware market for decentralized finance applications and protocols for both scaling and usability purposes. Part of our mission is helping scale the Ethereum ecosystem, which is where the idea of ‘middleware strategies’ comes into play. Our solutions can be thought of as an ‘APY strategy’ that you might find with something like Yearn Finance, except instead of providing capital (e.g. through depositing into a strategy with Yearn), we create applications that provide services that generate revenue (a prime example being YCabal).
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