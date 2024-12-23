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سعر Manifold Finance (FOLD) المباشر لليوم هو USD 1.94 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.64M . يتم تحديث سعر FOLD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Manifold Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.02K - تغيير سعر Manifold Finance خلال اليوم هو +2.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.88M

أداء سعر Manifold Finance (FOLD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Manifold Finance مقابل USD هو $ +0.04751393 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Manifold Finance مقابل USD هو $ +1.3820416440 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Manifold Finance مقابل USD هو $ -0.9963838060 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Manifold Finance مقابل USD هو $ -4.152812908394968 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.04751393 +2.51% 30 يوم $ +1.3820416440 +71.24% 60 يوم $ -0.9963838060 -51.35% 90 يوم $ -4.152812908394968 -68.15%

تحليل سعر Manifold Finance (FOLD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Manifold Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.85$ 1.85 $ 1.85 24 ساعة مرتفع $ 2.01$ 2.01 $ 2.01 عالية طوال الوقت $ 103.27$ 103.27 $ 103.27 تغير السعر (1 ساعة) +0.21% تغير السعر (1يوم) +2.51% تغير السعر (7 أيام) -53.75%

معلومات سوق Manifold Finance (FOLD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: