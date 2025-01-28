سعر MangoMan Intelligent (MMIT)
سعر MangoMan Intelligent (MMIT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 158.13K. يتم تحديث سعر MMIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MangoMan Intelligent الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.32K
- تغيير سعر MangoMan Intelligent خلال اليوم هو -0.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 182.17T
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خلال اليوم، كان سعر MangoMan Intelligent مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MangoMan Intelligent مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MangoMan Intelligent مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MangoMan Intelligent مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.35%
|30 يوم
|$ 0
|-16.98%
|60 يوم
|$ 0
|-63.78%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MangoMan Intelligent: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.87%
-0.35%
-11.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MANGO MAN makes a credit card interface available on its website solely for the users’ convenience. Mango Man is built on binance smart chain with extremely fast 5 second block times and cheaper gas fee than ethereum. Mango Man is decentralized and owned by a fun and a vibrant community. Our social responsibility includes The Elimination of forgery and crime from the internet world to make it a beautiful, breathable space. Mango Man employs 3 simple functions: Reflection + LP acquisition + Burn. In each trade, the transaction is charged a 10% fee, which is split 2 ways. 5% fee = redistributed to all existing holders. 5% fee is split 50/50 half of which is sold by the contract into BNB, while the other half of the MANGO MAN tokens are paired automatically with the previously mentioned BNB and added as a liquidity pair on Pancake Swap. 30%+ of the total supply has been burned so far so 30%+ of the 5% redistributions are burned with every transaction.
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