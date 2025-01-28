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سعر MangoMan Intelligent (MMIT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 158.13K . يتم تحديث سعر MMIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MangoMan Intelligent الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.32K - تغيير سعر MangoMan Intelligent خلال اليوم هو -0.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 182.17T

أداء سعر MangoMan Intelligent (MMIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MangoMan Intelligent مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MangoMan Intelligent مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MangoMan Intelligent مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MangoMan Intelligent مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.35% 30 يوم $ 0 -16.98% 60 يوم $ 0 -63.78% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MangoMan Intelligent (MMIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MangoMan Intelligent: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.87% تغير السعر (1يوم) -0.35% تغير السعر (7 أيام) -11.48%

معلومات سوق MangoMan Intelligent (MMIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: