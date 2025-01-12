سعر Manga ($MANGA)
سعر Manga ($MANGA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.07K. يتم تحديث سعر $MANGA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Manga الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 306.03
- تغيير سعر Manga خلال اليوم هو +0.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.15B
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خلال اليوم، كان سعر Manga مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Manga مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Manga مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Manga مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.39%
|30 يوم
|$ 0
|-10.74%
|60 يوم
|$ 0
|-7.80%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Manga: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.52%
+0.39%
+1.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Manga Token is a reward, payment and staking token for the manga industry to facilitate supporting your favourite manga artists through a new form of digital merchandise called Manga NFTs and we are building the world largest Manga NFT marketplace for authentic manga collectibles from original manga artists.
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