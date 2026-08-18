سعر Maneki AI by Virtuals اليوم

السعر المباشر لمشروع Maneki AI by Virtuals (MANEKI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.31% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MANEKI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MANEKI.

يحتل Maneki AI by Virtuals حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,763.01، مع عرض متداول قدره 880.00M MANEKI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MANEKI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00395599، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MANEKI بمقدار +0.38% خلال الساعة الماضية و+3.66% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Maneki AI by Virtuals (MANEKI)

القيمة السوقية $ 15.76K$ 15.76K $ 15.76K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.76K$ 15.76K $ 15.76K إمداد دورة التداول 880.00M 880.00M 880.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Maneki AI by Virtuals هي $ 15.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MANEKI يبلغ 880.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.76K.