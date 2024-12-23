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سعر MANE (MANE) المباشر لليوم هو USD 0.0303745 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.04M . يتم تحديث سعر MANE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MANE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.50K - تغيير سعر MANE خلال اليوم هو -13.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 34.40M

أداء سعر MANE (MANE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MANE مقابل USD هو $ -0.00476451620953824 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MANE مقابل USD هو $ +0.0544812401 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MANE مقابل USD هو $ +0.0299069088 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MANE مقابل USD هو $ +0.01374167170494955 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00476451620953824 -13.55% 30 يوم $ +0.0544812401 +179.37% 60 يوم $ +0.0299069088 +98.46% 90 يوم $ +0.01374167170494955 +82.62%

تحليل سعر MANE (MANE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MANE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02862972$ 0.02862972 $ 0.02862972 24 ساعة مرتفع $ 0.03513902$ 0.03513902 $ 0.03513902 عالية طوال الوقت $ 0.03724407$ 0.03724407 $ 0.03724407 تغير السعر (1 ساعة) +0.49% تغير السعر (1يوم) -13.55% تغير السعر (7 أيام) -7.26%

معلومات سوق MANE (MANE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: