سعر MANE (MANE)
سعر MANE (MANE) المباشر لليوم هو USD 0.0303745. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.04M. يتم تحديث سعر MANE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MANE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.50K
- تغيير سعر MANE خلال اليوم هو -13.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 34.40M
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خلال اليوم، كان سعر MANE مقابل USD هو $ -0.00476451620953824 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MANE مقابل USD هو $ +0.0544812401 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MANE مقابل USD هو $ +0.0299069088 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MANE مقابل USD هو $ +0.01374167170494955 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00476451620953824
|-13.55%
|30 يوم
|$ +0.0544812401
|+179.37%
|60 يوم
|$ +0.0299069088
|+98.46%
|90 يوم
|$ +0.01374167170494955
|+82.62%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MANE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.49%
-13.55%
-7.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$MANE was conceived to create the paramount cryptocurrency hub on Telegram, $MANE is designed for both budding projects and cryptocurrency enthusiasts. Its main objective is to foster connections and amplify knowledge about the ever-evolving cryptocurrency landscape and the novel projects emerging within this dynamic sector. Key highlight: Membership to our community doesn’t necessitate owning tokens, ensuring the group remains freely accessible to all. Why the $MANE Token? The essence of the $MANE token is to introduce a robust deflationary mechanism tailored to cleanse the cryptocurrency space. It champions genuine projects, enabling them to present their innovations to earnest investors exasperated by the overwhelming scams and fraudulent schemes clouding the crypto space. $MANE seeks to bridge sincere projects with astute investors, fostering a space where members can meticulously research before plunging into an investment. The intrinsic value of the token is deeply rooted in its tokenomics and aligns seamlessly with its core ethos—Marketing. As the project thrives and gains traction, its value augments. This is chiefly because of promotions and offerings like: • AMAS (Ask Me Anything sessions) • Pinned Posts • Incorporation of Project Contracts to Buybot • Giveaway Fees • Twitter Spaces Each initiative channels revenue into $MANE, facilitating the buyback of native tokens. Once bought back, these tokens are permanently obliterated from the supply, fortifying its deflationary nature.
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