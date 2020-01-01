توكنوميكس MANDY COIN (MANDY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MANDY COIN (MANDY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MANDY COIN (MANDY) Mandy Coin ($MANDY) is a Solana-based cryptocurrency designed to integrate blockchain technology with real-world healthcare services. The project aims to address inefficiencies in traditional healthcare by providing access to AI-driven medical concierge services, IV therapy, nutrition coaching, and telemedicine. Unlike many meme coins that lack tangible utility, Mandy Coin is backed by an existing healthcare business, Medicine Woman Wellness, ensuring real-world applications for token holders. Led by Mandy Beth, a healthcare professional with over 15 years of experience, the project emphasizes transparency and reliability, avoiding the anonymity and instability commonly associated with crypto ventures. In addition to its healthcare-focused ecosystem, Mandy Coin leverages AI partnerships to develop an interactive health empowerment platform. The project also fosters a growing community, strategic collaborations, and a structured roadmap aimed at long-term sustainability. By merging blockchain technology with healthcare innovations, Mandy Coin seeks to provide a new approach to digital assets with practical use cases in the trillion-dollar healthcare industry. الموقع الرسمي: https://www.mandycoin.io/ اشتر MANDY الآن!

توكنوميكس MANDY COIN (MANDY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MANDY COIN (MANDY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 9.05K $ 9.05K $ 9.05K إجمالي العرض: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M العرض المتداول: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 9.05K $ 9.05K $ 9.05K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01652116 $ 0.01652116 $ 0.01652116 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر MANDY COIN (MANDY)

توكنوميكس MANDY COIN (MANDY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MANDY COIN (MANDY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MANDY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MANDY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MANDY، استكشف السعر المباشر لتوكن MANDY!

توقعات سعر MANDY هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه MANDY؟ تجمع صفحة توقعات أسعار MANDY الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر MANDY الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!