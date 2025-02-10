سعر MANDY COIN (MANDY)
سعر MANDY COIN (MANDY) المباشر لليوم هو USD 0.00173386. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.73M. يتم تحديث سعر MANDY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MANDY COIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 254.09K
- تغيير سعر MANDY COIN خلال اليوم هو -24.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M
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خلال اليوم، كان سعر MANDY COIN مقابل USD هو $ -0.000575262294217466 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MANDY COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MANDY COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MANDY COIN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000575262294217466
|-24.91%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MANDY COIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+9.01%
-24.91%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mandy Coin ($MANDY) is a Solana-based cryptocurrency designed to integrate blockchain technology with real-world healthcare services. The project aims to address inefficiencies in traditional healthcare by providing access to AI-driven medical concierge services, IV therapy, nutrition coaching, and telemedicine. Unlike many meme coins that lack tangible utility, Mandy Coin is backed by an existing healthcare business, Medicine Woman Wellness, ensuring real-world applications for token holders. Led by Mandy Beth, a healthcare professional with over 15 years of experience, the project emphasizes transparency and reliability, avoiding the anonymity and instability commonly associated with crypto ventures. In addition to its healthcare-focused ecosystem, Mandy Coin leverages AI partnerships to develop an interactive health empowerment platform. The project also fosters a growing community, strategic collaborations, and a structured roadmap aimed at long-term sustainability. By merging blockchain technology with healthcare innovations, Mandy Coin seeks to provide a new approach to digital assets with practical use cases in the trillion-dollar healthcare industry.
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