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سعر MANDY COIN (MANDY) المباشر لليوم هو USD 0.00173386 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.73M . يتم تحديث سعر MANDY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MANDY COIN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 254.09K - تغيير سعر MANDY COIN خلال اليوم هو -24.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M

أداء سعر MANDY COIN (MANDY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MANDY COIN مقابل USD هو $ -0.000575262294217466 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MANDY COIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MANDY COIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MANDY COIN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000575262294217466 -24.91% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MANDY COIN (MANDY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MANDY COIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00159049$ 0.00159049 $ 0.00159049 24 ساعة مرتفع $ 0.00236907$ 0.00236907 $ 0.00236907 عالية طوال الوقت $ 0.00296742$ 0.00296742 $ 0.00296742 تغير السعر (1 ساعة) +9.01% تغير السعر (1يوم) -24.91% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق MANDY COIN (MANDY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: