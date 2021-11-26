سعر MandoX (MANDOX)
سعر MandoX (MANDOX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MANDOX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MandoX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.18
- تغيير سعر MandoX خلال اليوم هو +0.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MandoX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MandoX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MandoX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MandoX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.33%
|30 يوم
|$ 0
|-2.86%
|60 يوم
|$ 0
|-31.23%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MandoX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.33%
-15.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$MANDOX is an ERC-20 token launched on 11/26/21- Upgraded on 04-2022 . $MANDOX is a token formed to bridge the gap between crypto currency and NFTs. It is a platform where crypto enthusiasts, as well as crypto artists, can have a safe place to come and venture deep into the cryptoverse. With 10k+ NFTs, NFT marketplace, P2E gaming all planned for 2022.
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