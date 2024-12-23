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سعر Mande Network (MAND) المباشر لليوم هو USD 0.01752114 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 175.13K . يتم تحديث سعر MAND مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mande Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.91K - تغيير سعر Mande Network خلال اليوم هو -21.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر Mande Network (MAND) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mande Network مقابل USD هو $ -0.00474831982007685 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mande Network مقابل USD هو $ -0.0051426630 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mande Network مقابل USD هو $ -0.0075254592 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mande Network مقابل USD هو $ -0.04743341533135885 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00474831982007685 -21.32% 30 يوم $ -0.0051426630 -29.35% 60 يوم $ -0.0075254592 -42.95% 90 يوم $ -0.04743341533135885 -73.02%

تحليل سعر Mande Network (MAND)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mande Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01382714$ 0.01382714 $ 0.01382714 24 ساعة مرتفع $ 0.02885645$ 0.02885645 $ 0.02885645 عالية طوال الوقت $ 0.97994$ 0.97994 $ 0.97994 تغير السعر (1 ساعة) +8.29% تغير السعر (1يوم) -21.32% تغير السعر (7 أيام) -47.66%

معلومات سوق Mande Network (MAND)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: