سعر Mande Network (MAND)
سعر Mande Network (MAND) المباشر لليوم هو USD 0.01752114. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 175.13K. يتم تحديث سعر MAND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mande Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.91K
- تغيير سعر Mande Network خلال اليوم هو -21.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M
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خلال اليوم، كان سعر Mande Network مقابل USD هو $ -0.00474831982007685 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mande Network مقابل USD هو $ -0.0051426630 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mande Network مقابل USD هو $ -0.0075254592 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mande Network مقابل USD هو $ -0.04743341533135885 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00474831982007685
|-21.32%
|30 يوم
|$ -0.0051426630
|-29.35%
|60 يوم
|$ -0.0075254592
|-42.95%
|90 يوم
|$ -0.04743341533135885
|-73.02%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mande Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+8.29%
-21.32%
-47.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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