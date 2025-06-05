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سعر Mandala Exchange (MDX) المباشر لليوم هو USD 0.00106724 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MDX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mandala Exchange الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Mandala Exchange خلال اليوم هو 0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Mandala Exchange (MDX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mandala Exchange مقابل USD هو $ 0.0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mandala Exchange مقابل USD هو $ +0.0004298313 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mandala Exchange مقابل USD هو $ -0.0001766985 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mandala Exchange مقابل USD هو $ -0.0018998524044435092 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0.0 0.00% 30 يوم $ +0.0004298313 +40.28% 60 يوم $ -0.0001766985 -16.55% 90 يوم $ -0.0018998524044435092 -64.03%

تحليل سعر Mandala Exchange (MDX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mandala Exchange: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00106724$ 0.00106724 $ 0.00106724 24 ساعة مرتفع $ 0.00106724$ 0.00106724 $ 0.00106724 عالية طوال الوقت $ 0.518192$ 0.518192 $ 0.518192 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) +28.11%

معلومات سوق Mandala Exchange (MDX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: