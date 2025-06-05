سعر Mandala Exchange (MDX)
سعر Mandala Exchange (MDX) المباشر لليوم هو USD 0.00106724. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MDX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mandala Exchange الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Mandala Exchange خلال اليوم هو 0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Mandala Exchange مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mandala Exchange مقابل USD هو $ +0.0004298313 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mandala Exchange مقابل USD هو $ -0.0001766985 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mandala Exchange مقابل USD هو $ -0.0018998524044435092 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0.0
|0.00%
|30 يوم
|$ +0.0004298313
|+40.28%
|60 يوم
|$ -0.0001766985
|-16.55%
|90 يوم
|$ -0.0018998524044435092
|-64.03%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mandala Exchange: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
0.00%
+28.11%
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