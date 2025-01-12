سعر MANA3 (MANA3)
سعر MANA3 (MANA3) المباشر لليوم هو USD 0.101975. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MANA3 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MANA3 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.19M
- تغيير سعر MANA3 خلال اليوم هو +0.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MANA3 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MANA3.
خلال اليوم، كان سعر MANA3 مقابل USD هو $ +0.00021322 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MANA3 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MANA3 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MANA3 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00021322
|+0.21%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MANA3: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.22%
+0.21%
-0.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MANA3 إلى AUD
A$0.1651995
|1 MANA3 إلى GBP
￡0.08259975
|1 MANA3 إلى EUR
€0.09891575
|1 MANA3 إلى USD
$0.101975
|1 MANA3 إلى MYR
RM0.45786775
|1 MANA3 إلى TRY
₺3.609915
|1 MANA3 إلى JPY
¥16.07839825
|1 MANA3 إلى RUB
₽10.36371925
|1 MANA3 إلى INR
₹8.78718575
|1 MANA3 إلى IDR
Rp1,671.721044
|1 MANA3 إلى PHP
₱6.016525
|1 MANA3 إلى EGP
￡E.5.1497375
|1 MANA3 إلى BRL
R$0.624087
|1 MANA3 إلى CAD
C$0.146844
|1 MANA3 إلى BDT
৳12.49499675
|1 MANA3 إلى NGN
₦158.83931925
|1 MANA3 إلى UAH
₴4.33087825
|1 MANA3 إلى VES
Bs5.404675
|1 MANA3 إلى PKR
Rs28.524447
|1 MANA3 إلى KZT
₸54.0691845
|1 MANA3 إلى THB
฿3.536493
|1 MANA3 إلى TWD
NT$3.37639225
|1 MANA3 إلى CHF
Fr0.09279725
|1 MANA3 إلى HKD
HK$0.7933655
|1 MANA3 إلى MAD
.د.م1.02892775