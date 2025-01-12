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سعر MANA3 (MANA3) المباشر لليوم هو USD 0.101975 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MANA3 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MANA3 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.19M - تغيير سعر MANA3 خلال اليوم هو +0.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر MANA3 (MANA3) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MANA3 مقابل USD هو $ +0.00021322 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MANA3 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MANA3 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MANA3 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00021322 +0.21% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MANA3 (MANA3)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MANA3: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.101526$ 0.101526 $ 0.101526 24 ساعة مرتفع $ 0.102694$ 0.102694 $ 0.102694 عالية طوال الوقت $ 0.11482$ 0.11482 $ 0.11482 تغير السعر (1 ساعة) -0.22% تغير السعر (1يوم) +0.21% تغير السعر (7 أيام) -0.72%

معلومات سوق MANA3 (MANA3)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: