سعر MAMOON (MAMOON)
سعر MAMOON (MAMOON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 115.53K. يتم تحديث سعر MAMOON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MAMOON الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.90K
- تغيير سعر MAMOON خلال اليوم هو +9.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 959.88M
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خلال اليوم، كان سعر MAMOON مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MAMOON مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MAMOON مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MAMOON مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+9.03%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MAMOON: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.59%
+9.03%
-15.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mamoon: The Meme Coin with a Story to Believe In Mamoon is not just another meme coin—it's a project driven by imagination, community, and the inspiring tale of a mammoth's extraordinary journey. At its heart lies the story of Mamut, a determined mammoth who dared to dream big. Guided by faith, hope, and an unyielding belief in the impossible, Mamut defied the odds and reached the moon. This narrative embodies the spirit of Mamoon: a cryptocurrency designed to inspire its holders to aim high and embrace a community that celebrates both humor and ambition. Just as Mamut's journey symbolizes breaking boundaries, Mamoon seeks to build bridges within the crypto space, uniting dreamers, believers, and innovators under one fun and engaging platform.
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