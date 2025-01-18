سعر Mamba (MAMBA)
سعر Mamba (MAMBA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MAMBA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mamba الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 250.38
- تغيير سعر Mamba خلال اليوم هو +2.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Mamba مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mamba مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mamba مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mamba مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.14%
|30 يوم
|$ 0
|-42.63%
|60 يوم
|$ 0
|-66.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mamba: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
+2.14%
-1.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mamba is on a mission to BUILD A ROCKET TO GO TO THE moon. Mamba is a blue snake memecoin character that is onboarding the next 1,000,000 users to Base through the power of storytelling, community building, partnerships, and gaming. Mamba's community is like no other, man. We're a tight-knit tribe of meme warriors, unleashing a never-ending barrage of side-splitting memes that'll have you gasping for breath! We don't settle for mediocre, run-of-the-mill content. Oh, no! We go all out, pushing the boundaries, and taking the meme game to a whole new level!
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