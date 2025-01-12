سعر Malinka (MLNK)
سعر Malinka (MLNK) المباشر لليوم هو USD 0.00209905. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MLNK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Malinka الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.34K
- تغيير سعر Malinka خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MLNK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MLNK.
خلال اليوم، كان سعر Malinka مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Malinka مقابل USD هو $ +0.0000703872 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Malinka مقابل USD هو $ +0.0003211319 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Malinka مقابل USD هو $ +0.0005261289344001891 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0000703872
|+3.35%
|60 يوم
|$ +0.0003211319
|+15.30%
|90 يوم
|$ +0.0005261289344001891
|+33.45%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Malinka: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-3.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is crypto Malinka (MLNK)? For each block of the blockchain ( every 0,5 seconds), for the duration of 8 years a number of Malinka tokens is born - from a 100 in the first block and then gradualy reducing to 1 Malinka in the last block! Malinka is directed to the pools containing the MLNK token. Crypto Malinka is distributed among pools according to their weight in the total investments. It then gets distributed among investors according to their shares of the pools! 0.05%(which is equal to 20% from all exchange pool commissions) are converted to US Dollars and are directed towards purchase of Crypto Malinka for the purpose of burning it! Result:Crypto Malinka will be ensured constant liquidity, dependent on how intensively the currency exchange volumes and the number of users grow, its market price increase and decrease of its quantity available!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MLNK إلى AUD
A$0.003400461
|1 MLNK إلى GBP
￡0.0017002305
|1 MLNK إلى EUR
€0.0020360785
|1 MLNK إلى USD
$0.00209905
|1 MLNK إلى MYR
RM0.0094247345
|1 MLNK إلى TRY
₺0.07430637
|1 MLNK إلى JPY
¥0.3309572135
|1 MLNK إلى RUB
₽0.2133264515
|1 MLNK إلى INR
₹0.1808751385
|1 MLNK إلى IDR
Rp34.410650232
|1 MLNK إلى PHP
₱0.12384395
|1 MLNK إلى EGP
￡E.0.106002025
|1 MLNK إلى BRL
R$0.012846186
|1 MLNK إلى CAD
C$0.003022632
|1 MLNK إلى BDT
৳0.2571965965
|1 MLNK إلى NGN
₦3.2695432515
|1 MLNK إلى UAH
₴0.0891466535
|1 MLNK إلى VES
Bs0.11124965
|1 MLNK إلى PKR
Rs0.587146266
|1 MLNK إلى KZT
₸1.112958291
|1 MLNK إلى THB
฿0.072795054
|1 MLNK إلى TWD
NT$0.0694995455
|1 MLNK إلى CHF
Fr0.0019101355
|1 MLNK إلى HKD
HK$0.016330609
|1 MLNK إلى MAD
.د.م0.0211794145