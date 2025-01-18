سعر MakerX (MKX)
سعر MakerX (MKX) المباشر لليوم هو USD 0.104954. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MKX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MakerX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 74.08
- تغيير سعر MakerX خلال اليوم هو +3.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MakerX مقابل USD هو $ +0.00305979 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MakerX مقابل USD هو $ -0.0236631282 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MakerX مقابل USD هو $ -0.0305305728 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MakerX مقابل USD هو $ -0.09578976721128792 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00305979
|+3.00%
|30 يوم
|$ -0.0236631282
|-22.54%
|60 يوم
|$ -0.0305305728
|-29.08%
|90 يوم
|$ -0.09578976721128792
|-47.71%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MakerX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.01%
+3.00%
+5.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MakerX is a DAO Token, the DAO is focused on creating a community of holders and backers supporting many non profits and projects around the world.
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