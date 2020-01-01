توكنوميكس Maker Flip (MKF) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Maker Flip (MKF)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Maker Flip (MKF) Mega Maker is a blockchain-based solution that aims to revolutionize the role of market makers in the digital economy. The project is underpinned by a DAO ecosystem, ensuring that all operations are deterministically driven and conducted by smart contracts. The system architecture has been meticulously designed to control token inflation and provide scalable liquidity, making it deflationary by design. الموقع الرسمي: https://megamaker.org/ الوثيقة البيضاء: https://megamaker.tigercyberhouse.com/the-flip-protocol اشتر MKF الآن!

توكنوميكس Maker Flip (MKF) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Maker Flip (MKF)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 87.95K $ 87.95K $ 87.95K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 13.29 $ 13.29 $ 13.29 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00175871 $ 0.00175871 $ 0.00175871 السعر الحالي: $ 0.00175903 $ 0.00175903 $ 0.00175903 معرفة المزيد عن سعر Maker Flip (MKF)

توكنوميكس Maker Flip (MKF): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Maker Flip (MKF) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MKF التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MKF التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MKF، استكشف السعر المباشر لتوكن MKF!

توقعات سعر MKF هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه MKF؟ تجمع صفحة توقعات أسعار MKF الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر MKF الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!