احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MKF مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MKF.

سعر Maker Flip (MKF) المباشر لليوم هو USD 0.152786 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MKF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Maker Flip الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.38K - تغيير سعر Maker Flip خلال اليوم هو +1.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Maker Flip (MKF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Maker Flip مقابل USD هو $ +0.00289461 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Maker Flip مقابل USD هو $ -0.0753467825 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Maker Flip مقابل USD هو $ -0.0864270677 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Maker Flip مقابل USD هو $ -0.6297332344398266 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00289461 +1.93% 30 يوم $ -0.0753467825 -49.31% 60 يوم $ -0.0864270677 -56.56% 90 يوم $ -0.6297332344398266 -80.47%

تحليل سعر Maker Flip (MKF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Maker Flip: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.149638$ 0.149638 $ 0.149638 24 ساعة مرتفع $ 0.15714$ 0.15714 $ 0.15714 عالية طوال الوقت $ 13.29$ 13.29 $ 13.29 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) +1.93% تغير السعر (7 أيام) -11.49%

معلومات سوق Maker Flip (MKF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: