سعر Maker Flip (MKF)
سعر Maker Flip (MKF) المباشر لليوم هو USD 0.152786. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MKF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Maker Flip الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.38K
- تغيير سعر Maker Flip خلال اليوم هو +1.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Maker Flip مقابل USD هو $ +0.00289461 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Maker Flip مقابل USD هو $ -0.0753467825 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Maker Flip مقابل USD هو $ -0.0864270677 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Maker Flip مقابل USD هو $ -0.6297332344398266 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00289461
|+1.93%
|30 يوم
|$ -0.0753467825
|-49.31%
|60 يوم
|$ -0.0864270677
|-56.56%
|90 يوم
|$ -0.6297332344398266
|-80.47%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Maker Flip: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
+1.93%
-11.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mega Maker is a blockchain-based solution that aims to revolutionize the role of market makers in the digital economy. The project is underpinned by a DAO ecosystem, ensuring that all operations are deterministically driven and conducted by smart contracts. The system architecture has been meticulously designed to control token inflation and provide scalable liquidity, making it deflationary by design.
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