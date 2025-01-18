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سعر Make Solana Great Again ($TRUMP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر $TRUMP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Make Solana Great Again الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.69K - تغيير سعر Make Solana Great Again خلال اليوم هو +9.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Make Solana Great Again ($TRUMP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Make Solana Great Again مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Make Solana Great Again مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Make Solana Great Again مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Make Solana Great Again مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +9.52% 30 يوم $ 0 +26.80% 60 يوم $ 0 -2.52% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Make Solana Great Again ($TRUMP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Make Solana Great Again: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -9.47% تغير السعر (1يوم) +9.52% تغير السعر (7 أيام) +36.50%

معلومات سوق Make Solana Great Again ($TRUMP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: