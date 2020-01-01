توكنوميكس Make Europe Great Again (MEGA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Make Europe Great Again (MEGA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Make Europe Great Again (MEGA) $MEGA is a memecoin supporting the movement "Make Europe Great Again", a type of spinoff of Donald Trump`s MAGA. The idea is being pushed by Elon Musk and other EU Leaders in the recent months. Calling for change for the European Union. We believe $MEGA can bring about awareness for Europeans wanting change for the future. This token serves as a culture community token, supporting the political movement. الموقع الرسمي: https://mega-solana.com اشتر MEGA الآن!

توكنوميكس Make Europe Great Again (MEGA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Make Europe Great Again (MEGA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 76.12K $ 76.12K $ 76.12K إجمالي العرض: $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M العرض المتداول: $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 76.12K $ 76.12K $ 76.12K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00232549 $ 0.00232549 $ 0.00232549 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Make Europe Great Again (MEGA)

توكنوميكس Make Europe Great Again (MEGA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Make Europe Great Again (MEGA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MEGA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MEGA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MEGA، استكشف السعر المباشر لتوكن MEGA!

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