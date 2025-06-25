سعر Make ETH Great Again (MEGA)
سعر Make ETH Great Again (MEGA) المباشر لليوم هو USD 0.232139. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MEGA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Make ETH Great Again الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Make ETH Great Again خلال اليوم هو +9.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Make ETH Great Again مقابل USD هو $ +0.02002864 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Make ETH Great Again مقابل USD هو $ +0.0485055833 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Make ETH Great Again مقابل USD هو $ +0.1493962337 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Make ETH Great Again مقابل USD هو $ -0.01113086299505257 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.02002864
|+9.44%
|30 يوم
|$ +0.0485055833
|+20.90%
|60 يوم
|$ +0.1493962337
|+64.36%
|90 يوم
|$ -0.01113086299505257
|-4.57%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Make ETH Great Again: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.69%
+9.44%
+6.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEGA - Make Ethereum Great Again MEGA stands for "Make Ethereum Great Again" and is the pioneering project from Kendu Lab within the Kendu Inu ecosystem. Our mission is clear: to restore Ethereum to its former glory by fostering innovation and community engagement. We boast a strong and vibrant community, dedicated developers, and the unwavering support of Kendu Inu. Our project is actively backed by Kendu Inu, ensuring a robust foundation and continuous growth. Join the journey to make Ethereum great again. Be part of a project that is built on trust, innovation, and a shared vision for a brighter future in the crypto space.
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