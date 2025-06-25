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سعر Make ETH Great Again (MEGA) المباشر لليوم هو USD 0.232139 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MEGA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Make ETH Great Again الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Make ETH Great Again خلال اليوم هو +9.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Make ETH Great Again (MEGA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Make ETH Great Again مقابل USD هو $ +0.02002864 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Make ETH Great Again مقابل USD هو $ +0.0485055833 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Make ETH Great Again مقابل USD هو $ +0.1493962337 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Make ETH Great Again مقابل USD هو $ -0.01113086299505257 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02002864 +9.44% 30 يوم $ +0.0485055833 +20.90% 60 يوم $ +0.1493962337 +64.36% 90 يوم $ -0.01113086299505257 -4.57%

تحليل سعر Make ETH Great Again (MEGA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Make ETH Great Again: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.21211$ 0.21211 $ 0.21211 24 ساعة مرتفع $ 0.231679$ 0.231679 $ 0.231679 عالية طوال الوقت $ 31.72$ 31.72 $ 31.72 تغير السعر (1 ساعة) +1.69% تغير السعر (1يوم) +9.44% تغير السعر (7 أيام) +6.10%

معلومات سوق Make ETH Great Again (MEGA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: