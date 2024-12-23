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سعر Make America Healthy Again (MAHA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 909.10K . يتم تحديث سعر MAHA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Make America Healthy Again الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 689.26 - تغيير سعر Make America Healthy Again خلال اليوم هو -3.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر Make America Healthy Again (MAHA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Make America Healthy Again مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Make America Healthy Again مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Make America Healthy Again مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Make America Healthy Again مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.65% 30 يوم $ 0 -23.14% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Make America Healthy Again (MAHA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Make America Healthy Again: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.52% تغير السعر (1يوم) -3.65% تغير السعر (7 أيام) -34.70%

معلومات سوق Make America Healthy Again (MAHA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: