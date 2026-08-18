سعر Make Aliens Great Again اليوم

السعر المباشر لمشروع Make Aliens Great Again (MAGA) اليوم هو $ 0.00105654، مع تغير بنسبة 0.52% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MAGA الحالي إلى USD هو $ 0.00105654 لكل MAGA.

يحتل Make Aliens Great Again حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,033,532، مع عرض متداول قدره 978.21M MAGA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MAGA بين $ 0.0010126 (أدنى) و$ 0.00117935 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02939673، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MAGA بمقدار -1.71% خلال الساعة الماضية و-5.87% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 52.84K.

معلومات سوق Make Aliens Great Again (MAGA)

القيمة السوقية $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M الحجم (24 ساعة) $ 52.84K$ 52.84K $ 52.84K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M إمداد دورة التداول 978.21M 978.21M 978.21M إجمالي العرض 978,210,520.327002 978,210,520.327002 978,210,520.327002

القيمة السوقية الحالية لـ Make Aliens Great Again هي $ 1.03M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 52.84K. العرض المتداول لـ MAGA يبلغ 978.21M، مع إجمالي عرض 978210520.327002. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.03M.