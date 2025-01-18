سعر Majority Blockchain (TMC)
سعر Majority Blockchain (TMC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TMC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Majority Blockchain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.01
- تغيير سعر Majority Blockchain خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Majority Blockchain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Majority Blockchain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Majority Blockchain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Majority Blockchain مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+102.22%
|60 يوم
|$ 0
|+99.73%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Majority Blockchain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+0.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Project one line description about project : The Majority Coin has come to improve its use case in the Cryptocurrency market with Ecommerce and Gaming and NFT Market Palace with its Block chain Majority chain and its TMC Cryptocurrency Wallet is. ✅14) Long Description about project : The Majority Coin is an EVM-based (Majority-Chain) platform empowering developers and businesses with secure, scalable, and decentralized infrastructure for dApps and smart contracts. TMC revolutionizes industries and unlocks the potential of blockchain in a trustless environment. TMC Blockchain combines e-commerce and GameFi/NFT tech, enabling seamless online shopping and gaming integration for digital assets and virtual economies. Businesses can reach a global customer base, and gamers can explore NFTs through our platform.
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