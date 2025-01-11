سعر Mainstream For The Underground (MFTU)
سعر Mainstream For The Underground (MFTU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MFTU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mainstream For The Underground الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Mainstream For The Underground خلال اليوم هو 0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 788.69M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MFTU مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MFTU.
خلال اليوم، كان سعر Mainstream For The Underground مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mainstream For The Underground مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mainstream For The Underground مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mainstream For The Underground مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0.0
|0.00%
|30 يوم
|$ 0
|0.00%
|60 يوم
|$ 0
|0.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mainstream For The Underground: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
0.00%
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Every online broadcast will protect every artist, equally. Regardless of representation and PRO membership! Every Online Radio Station will be fully compliant at a world-wide level in a decentralized environment. A Distributed Ledger Performance Rights Organization as a dual-token economy for Mainstream and Independent Artists! We automatically treat new, independent and upcoming artists as if they are on the radio now. We level the playing field for all Online Mediums! Providing permanent resolution to the "Value Gap" which is the biggest threat to the future sustainability of the music industry.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MFTU إلى AUD
A$--
|1 MFTU إلى GBP
￡--
|1 MFTU إلى EUR
€--
|1 MFTU إلى USD
$--
|1 MFTU إلى MYR
RM--
|1 MFTU إلى TRY
₺--
|1 MFTU إلى JPY
¥--
|1 MFTU إلى RUB
₽--
|1 MFTU إلى INR
₹--
|1 MFTU إلى IDR
Rp--
|1 MFTU إلى PHP
₱--
|1 MFTU إلى EGP
￡E.--
|1 MFTU إلى BRL
R$--
|1 MFTU إلى CAD
C$--
|1 MFTU إلى BDT
৳--
|1 MFTU إلى NGN
₦--
|1 MFTU إلى UAH
₴--
|1 MFTU إلى VES
Bs--
|1 MFTU إلى PKR
Rs--
|1 MFTU إلى KZT
₸--
|1 MFTU إلى THB
฿--
|1 MFTU إلى TWD
NT$--
|1 MFTU إلى CHF
Fr--
|1 MFTU إلى HKD
HK$--
|1 MFTU إلى MAD
.د.م--