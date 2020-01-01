توكنوميكس MainnetZ (NETZ) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MainnetZ (NETZ)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MainnetZ (NETZ) MainnetZ stands as a beacon of innovation in the blockchain landscape. It’s not merely a new platform, but a vision to redefine the boundaries of blockchain capabilities. Rooted in a commitment to advancement, MainnetZ offers an ecosystem that seamlessly marries functionality with user-centric design. As we delve deeper into the digital era, blockchain remains an enigmatic tool with untapped potential. With MainnetZ, our objective is to illuminate this path. Central to our vision are: Simplicity: Demystifying blockchain, making it comprehensible and accessible to both tech aficionados and the wider public. Efficiency: Delivering rapid transactions without sacrificing the pillars of security or authenticity. Scalability: Crafting a malleable network, ready to accommodate and evolve with the burgeoning needs of a digital populace. Synergy: Promoting effortless integration with diverse systems, enabling a fluid and innovative user experience. الموقع الرسمي: https://mainnetz.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.mainnetz.io/#/ اشتر NETZ الآن!

توكنوميكس MainnetZ (NETZ) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MainnetZ (NETZ)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 445.45K $ 445.45K $ 445.45K إجمالي العرض: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B العرض المتداول: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 445.45K $ 445.45K $ 445.45K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.160515 $ 0.160515 $ 0.160515 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00040495 $ 0.00040495 $ 0.00040495 معرفة المزيد عن سعر MainnetZ (NETZ)

توكنوميكس MainnetZ (NETZ): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MainnetZ (NETZ) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NETZ التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NETZ التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NETZ، استكشف السعر المباشر لتوكن NETZ!

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