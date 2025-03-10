سعر MainnetZ (NETZ)
سعر MainnetZ (NETZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 298.83K. يتم تحديث سعر NETZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MainnetZ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.13K
- تغيير سعر MainnetZ خلال اليوم هو +13.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.10B
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خلال اليوم، كان سعر MainnetZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MainnetZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MainnetZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MainnetZ مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+13.24%
|30 يوم
|$ 0
|-68.56%
|60 يوم
|$ 0
|-84.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MainnetZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.10%
+13.24%
-11.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MainnetZ stands as a beacon of innovation in the blockchain landscape. It’s not merely a new platform, but a vision to redefine the boundaries of blockchain capabilities. Rooted in a commitment to advancement, MainnetZ offers an ecosystem that seamlessly marries functionality with user-centric design. As we delve deeper into the digital era, blockchain remains an enigmatic tool with untapped potential. With MainnetZ, our objective is to illuminate this path. Central to our vision are: Simplicity: Demystifying blockchain, making it comprehensible and accessible to both tech aficionados and the wider public. Efficiency: Delivering rapid transactions without sacrificing the pillars of security or authenticity. Scalability: Crafting a malleable network, ready to accommodate and evolve with the burgeoning needs of a digital populace. Synergy: Promoting effortless integration with diverse systems, enabling a fluid and innovative user experience.
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