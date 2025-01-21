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سعر Maine Coon Cat (COON) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر COON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Maine Coon Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.49K - تغيير سعر Maine Coon Cat خلال اليوم هو +67.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Maine Coon Cat (COON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Maine Coon Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Maine Coon Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Maine Coon Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Maine Coon Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +67.61% 30 يوم $ 0 +8.88% 60 يوم $ 0 -86.77% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Maine Coon Cat (COON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Maine Coon Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +156.44% تغير السعر (1يوم) +67.61% تغير السعر (7 أيام) +46.53%

معلومات سوق Maine Coon Cat (COON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: