سعر Main Street Yield اليوم

السعر المباشر لمشروع Main Street Yield (MSY) اليوم هو $ 0.334943، مع تغير بنسبة 15.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MSY الحالي إلى USD هو $ 0.334943 لكل MSY.

يحتل Main Street Yield حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,685,139، مع عرض متداول قدره 64.74M MSY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MSY بين $ 0.33494 (أدنى) و$ 0.372083 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.04، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.097018.

على المدى القصير، تحرك MSY بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-13.33% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 135.22.

معلومات سوق Main Street Yield (MSY)

القيمة السوقية $ 21.69M$ 21.69M $ 21.69M الحجم (24 ساعة) $ 135.22$ 135.22 $ 135.22 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.69M$ 21.69M $ 21.69M إمداد دورة التداول 64.74M 64.74M 64.74M إجمالي العرض 64,742,736.48659006 64,742,736.48659006 64,742,736.48659006

القيمة السوقية الحالية لـ Main Street Yield هي $ 21.69M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 135.22. العرض المتداول لـ MSY يبلغ 64.74M، مع إجمالي عرض 64742736.48659006. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.69M.