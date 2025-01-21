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سعر Maidsafecoin Token (MAID) المباشر لليوم هو USD 0.428865 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MAID مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Maidsafecoin Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.33 - تغيير سعر Maidsafecoin Token خلال اليوم هو +45.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Maidsafecoin Token (MAID) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Maidsafecoin Token مقابل USD هو $ +0.133587 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Maidsafecoin Token مقابل USD هو $ -0.0733306399 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Maidsafecoin Token مقابل USD هو $ -0.0577752775 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Maidsafecoin Token مقابل USD هو $ +0.0971105418839882 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.133587 +45.24% 30 يوم $ -0.0733306399 -17.09% 60 يوم $ -0.0577752775 -13.47% 90 يوم $ +0.0971105418839882 +29.27%

تحليل سعر Maidsafecoin Token (MAID)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Maidsafecoin Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.268117$ 0.268117 $ 0.268117 24 ساعة مرتفع $ 0.437669$ 0.437669 $ 0.437669 عالية طوال الوقت $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 تغير السعر (1 ساعة) +9.70% تغير السعر (1يوم) +45.24% تغير السعر (7 أيام) -6.76%

معلومات سوق Maidsafecoin Token (MAID)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: