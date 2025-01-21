سعر Maidsafecoin Token (MAID)
سعر Maidsafecoin Token (MAID) المباشر لليوم هو USD 0.428865. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MAID مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Maidsafecoin Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.33
- تغيير سعر Maidsafecoin Token خلال اليوم هو +45.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Maidsafecoin Token مقابل USD هو $ +0.133587 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Maidsafecoin Token مقابل USD هو $ -0.0733306399 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Maidsafecoin Token مقابل USD هو $ -0.0577752775 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Maidsafecoin Token مقابل USD هو $ +0.0971105418839882 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.133587
|+45.24%
|30 يوم
|$ -0.0733306399
|-17.09%
|60 يوم
|$ -0.0577752775
|-13.47%
|90 يوم
|$ +0.0971105418839882
|+29.27%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Maidsafecoin Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+9.70%
+45.24%
-6.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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