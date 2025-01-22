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سعر Mahabibi Bin Solman (MBS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MBS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mahabibi Bin Solman الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.44K - تغيير سعر Mahabibi Bin Solman خلال اليوم هو +25.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Mahabibi Bin Solman (MBS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mahabibi Bin Solman مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mahabibi Bin Solman مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mahabibi Bin Solman مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mahabibi Bin Solman مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +25.96% 30 يوم $ 0 +10.18% 60 يوم $ 0 -26.37% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mahabibi Bin Solman (MBS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mahabibi Bin Solman: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00127861$ 0.00127861 $ 0.00127861 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) +25.96% تغير السعر (7 أيام) +38.31%

معلومات سوق Mahabibi Bin Solman (MBS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: