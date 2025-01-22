سعر Mahabibi Bin Solman (MBS)
سعر Mahabibi Bin Solman (MBS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MBS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mahabibi Bin Solman الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.44K
- تغيير سعر Mahabibi Bin Solman خلال اليوم هو +25.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Mahabibi Bin Solman مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mahabibi Bin Solman مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mahabibi Bin Solman مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mahabibi Bin Solman مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+25.96%
|30 يوم
|$ 0
|+10.18%
|60 يوم
|$ 0
|-26.37%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mahabibi Bin Solman: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+25.96%
+38.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Rev up ur cripto porfolio with $MBS, where Crawn Prinse of da Kingdum of Solana Urabiu Mahabibi Bin Solman's Lambo collecshun meets ur moonshot dreems. buckul up for the ride of a lifetime! Twitter: https://twitter.com/mbsonsol Telegram: https://t.me/mbsonsol Website: http://mbsonsol.com
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