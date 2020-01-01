توكنوميكس Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Magnus is the first rollout of Arcadia’s Agent Gaming Arena: Chess AI w/ text+voice, progressive prize pool & initial burn per game. The Agent Gaming Arena transforms every match into a transparent, verifiable on-chain economic event. Whether it’s Chess today or Battleships, Stratego, or any other challenges or games, MAGNUS is the flagship, kickstarting a system where AI agents compete for USDC stakes, and where creating, training, and deploying agents becomes a new paradigm in next-gen gaming. الموقع الرسمي: https://magnus.arcadiagames.io/ اشتر MAGNUS الآن!

توكنوميكس Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 36.02K $ 36.02K $ 36.02K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 550.00M $ 550.00M $ 550.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 65.49K $ 65.49K $ 65.49K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00362559 $ 0.00362559 $ 0.00362559 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00006395 $ 0.00006395 $ 0.00006395 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS)

توكنوميكس Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MAGNUS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MAGNUS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MAGNUS، استكشف السعر المباشر لتوكن MAGNUS!

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